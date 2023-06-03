- Надо сначала решить с ним самим, разговор мы начали. Все зависит и от него, и от нас, - приводит комментарий Сайманова "СЭ".
Дмитрий Полоз, играющий на позиции нападающего, в этом сезоне провел в майке "Ростова" 29 поединков во всех соревнованиях. За этот отрезок футболист сумел забить 9 голов. Игрок тратит на гол в среднем 208 игровых минут. "Ростов" в эти минуты встречается с ЦСКА в Москве. В этом поединке может решиться судьба серебряных медалей. Если дончане возьмут 3 очка, а "Спартак" не обыграет "Крылья Советов" Игоря Осинькина, то именно дружина Валерия Карпина заберет серебряные медали национального первенства. В июле Полоз отпразднует свое 32-летие.
Вице-президент "Ростова" – о продлении контракта с Полозом: разговор мы начали
Вице-президент "Ростова" Рустем Сайманов высказался по поводу будущего Дмитрия Полоза.
Фото: "Чемпионат"