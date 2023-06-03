- Дзюба неплохо вписался в "Локомотив". Очевидно и факт, что он приносит пользу команде. Дзюба — профессионал. Несмотря на то, что не получал прежде игровую практику, держал себя в форме, сохранил свои кондиции. Голеадор! Еще пару лет спокойно может играть на хорошем уровне, - приводит мнение Билялетдинова Sport24.
В августе Артем Дзюба отпразднует свое 35-летие. Форвард вернулся в российский чемпионат минувшей зимой, подписав трудовой договор со столичным "Локомотивом". Воспитанник "Спартака" сразу же сумел завоевать место в основе столичного коллектива. Примечательно, что Артем даже уже успел вывести железнодорожников с капитанской повязкой. Уроженец Москвы также сумел отметиться отличной статисткой. В 10 играх РПЛ Дзюба наколотил 8 голов, записав в свой актив 5 ассистентских действий. Недавно "Локомотив" пролонгировал договор с Дзюбой. Команда Михала Галактионова в эти минуты встречается с "Торпедо". Железнодорожники располагаются на 9-й строчке. При определенных раскладах они могут подняться на строчку выше.
Билялетдинов: Дзюба еще пару лет может спокойно играть на хорошем уровне
Экс-игрок "Локомотива" Динияр Билялетдинов поделился своей точкой зрения по поводу форварда красно-зеленых Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"