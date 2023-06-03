- От победы радость есть, мы свое дело сделали. Но сами довели до такого, что придется через стыки оставаться в РПЛ. О результатах матчей в Самаре и Петербурге не знали, только когда меня заменили - узнал. Нам скажут, что делать, разберем соперника по стыковым матчам. После "Факела" был переломный момент, тренер с нами серьезно поговорил, нашли связи и идем с победами.
Сегодня, 3 июня, в рамках заключительного, 30-го тура российской Премьер-лиги, "Пари НН" на домашнем поле обыграл подмосковные "Химки" со счетом 2:0. Забитыми мячами в этой встрече отличились защитники хозяев поля Дмитрий Стоцкий и Кирилл Гоцук. Таким образом нижегородцы набрали 30 очков и финишировали на 13-м месте, в зоне стыковых матчей. Напомним, подопечным Сергея Юрана предстоит столкнуться с "Родиной". Первый матч состоится 6 июня в Москве, ответная встреча пройдет в Нижнем Новгороде 9 июня.
Источник: "Матч ТВ"
Калинский: "Пари НН" сам довел до такого, что придется через стыки оставаться в РПЛ
Хавбек "Пари НН" Николай Калинский прокомментировал попадание команды в стыки по итогам 30-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"