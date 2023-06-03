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Осинькин - о его переходе в "Рубин": пусть бред останется бредом

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Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал слухи о том, что в следующем сезоне он может возглавить "Рубин".
Фото: РИА Новости
- Если про вчерашний бред, то даже не спрашивайте. Пусть бред останется бредом. Я даже не знаю, что отвечать. Рахимов 7 игр выиграл подряд - и вдруг я его должен сменить? Это отличная работа - он вытащил команду, у которой не все складывалось. Не буду бред комментировать. Просто пожелаю успехов "Рубину" - это топ-команда Премьер-Лиги. Она вернулась туда, где она должна быть. Все.

Вчера, 2 июня, в СМИ появилась информация, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может в следующем сезоне занять аналогичную должность в казанском "Рубине", сменив на посту наставника клуба Рашида Рахимова.

Напомним, "Рубин" по итогам текущего сезона занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышел на будущий сезон в РПЛ. Казанский клуб пригласил Рашида Рахимова на пост главного тренера 12 апреля. С того момента "Рубин" одержал в чемпионате семь побед подряд в восьми матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составила 14:3.

Источник: Metaratings.ru


Осинькин Крылья Советов Рубин
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