- Если про вчерашний бред, то даже не спрашивайте. Пусть бред останется бредом. Я даже не знаю, что отвечать. Рахимов 7 игр выиграл подряд - и вдруг я его должен сменить? Это отличная работа - он вытащил команду, у которой не все складывалось. Не буду бред комментировать. Просто пожелаю успехов "Рубину" - это топ-команда Премьер-Лиги. Она вернулась туда, где она должна быть. Все.
Вчера, 2 июня, в СМИ появилась информация, что главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин может в следующем сезоне занять аналогичную должность в казанском "Рубине", сменив на посту наставника клуба Рашида Рахимова.
Напомним, "Рубин" по итогам текущего сезона занял первое место в турнирной таблице Первой лиги и напрямую вышел на будущий сезон в РПЛ. Казанский клуб пригласил Рашида Рахимова на пост главного тренера 12 апреля. С того момента "Рубин" одержал в чемпионате семь побед подряд в восьми матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составила 14:3.
Источник: Metaratings.ru
Осинькин - о его переходе в "Рубин": пусть бред останется бредом
Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал слухи о том, что в следующем сезоне он может возглавить "Рубин".
Фото: РИА Новости