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Официально: "Локомотив" расстанется с нападающим Камано

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Глава правления "Локомотива" Юрий Нагорных подтвердил, что клуб не будет продлевать контракт с форвардом Франсуа Камано.
ФК "Локомотив"
– Мы не будем продлевать с ним контракт. Камано покидает команду. Мы его поблагодарили. Он был для нас очень значимый игрок, но было решено, что мы с ним не будем продлевать контракт.

Как будут складываться другие контракты – покажет время. Мы хотим укрепляться, сохранять тот настрой боевой. Сохранить коллектив, способный решать задачи. Будем двигаться в этом направлении, – приводит слова Нагорных "СЭ".

Левый нападающий Франсуа Камано перешел в "Локомотив" летом 2020 года из "Бордо". В нынешнем сезоне 27-летний гвинеец принял участие в 28 матчах чемпионата России из 30-ти возможных, забив 3 гола и отдав 4 результативных передачи. Соглашение между сторонами истекает 30 июня и не будет продлено. Ранее о прекращении сотрудничества с "железнодорожниками" рассказал сам Камано.

"Локомотив" завершил сезон на восьмой строчке в таблице РПЛ. Красно-зеленые шли в зоне "стыков" перед рестартом чемпионата, но мощно провели весеннюю часть и поднялись в топ-8. В заключительном туре команда Михаила Галактионова в родных стенах одержала уверенную победу над "Торпедо" со счетом 3:1 и обошла в таблице земляков из "Динамо".


Локомотив Нагорных Камано
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