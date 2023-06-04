"Мной интересуется "Рубин"? Не знаю. Если честно, то впервые слышу об этом", - приводит слова Агапова "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о заинтересованности казанского "Рубина" в услугах защитника ЦСКА Ильи Агапова.
Агапов перебрался в московский клуб зимой этого года из "Пари НН", подписав контракт до 31 декабря 2027 года. 22-летний россиянин провел за "армейцев" три матча и не отличился в них результативными действиями. Всего в этом сезоне в активе футболиста 19 матчей.
Защитник ЦСКА Агапов: впервые слышу, что мной интересуется "Рубин"
Защитник столичного ЦСКА Илья Агапов рассказал, что ему ничего не известно об интересе со стороны казанского "Рубина".
Фото: bobsoccer.ru