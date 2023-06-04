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Нагорных: переговоры по контрактам Жемалетдинова и Миранчука пока не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива"

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Глава правления московского "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о ситуации с соглашениями хавбеков Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.
Фото: "Чемпионат"
"Переговоры по контрактам Жемалетдинова и Миранчука начнутся после завершения сезона? Мы пока их не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива". Не испытываем никаких дискомфортных ситуаций в общении с нашими ребятами", - приводит слова Нагорных "СЭ".

Атакующий полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук является воспитанником клуба. Его текущее соглашение с "железнодорожниками" истекает 30 июня 2024 года. В этом сезоне 27-летний игрок сборной России сыграл 34 матча за москвичей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых ассистов.

Рифат Жемалетдинов перебрался в стан "красно-зеленых" летом 2018 года. В нынешнем сезоне 26-летний атакующий хавбек принял участие в 12 матчах за клуб во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт со столичным коллективом также рассчитан до лета будущего года.


Нагорных Локомотив Жемалетдинов Миранчук Ан
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Нагорных: переговоры по контрактам Жемалетдинова и Миранчука пока не начинали. Это наши игроки, столпы "Локомотива"