- Лучший тренер сезона? Думаю, это Сергей Семак. Из года в год он держит команду на стабильно высоком уровне. С "Зенитом" всегда тяжело играть. И это не только заслуга футболистов, но и в частности тренера. Нелегко так долго быть на высоте, но он успешно справляется с подобной задачей, - приводит мнение Барбозы "РБ Спорт".
Сергей Семак работает в Зените же 5-й сезон. С невским клубом он выиграл все пять розыгрышей РПЛ. Этот сезон не стал исключением. Петербуржцы сумели завоевать золотые медали за 4 тура до конца первенства. Примечательно, что заветный трофей был выигран в очном поединке со "Спартаком" (3:2). В этом сезоне Семак у руля "Зенита" провел 39 поединков во всех соревнованиях. В них тренер сумел одержать 27 побед. Также в активе Сергея 7 ничьих и 5 поражений. По итогам 30 туров РПЛ коллектив с берегов Невы заработал 70 турнирных баллов. Это на 12 очков больше, чем у ЦСКА, который завоевал серебряные медали. В этом сезоне "Зенит" также выиграл Суперкубок России, обыграв "Спартак" (4:0).
Агент Барбоза: Семак — лучший тренер России. С "Зенитом" всегда тяжело играть
Португальский агент Паулу Барбоза поделился своей точкой зрения о том, кто является лучшим наставником сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"