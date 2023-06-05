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Хохлов – на вопрос о будущем Цаллагова: у него закончился контракт с "Сочи"

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Наставник "Сочи" Дмитрий Хохлов заявил о том, что у российского полузащитника Ибрагима Цаллагова закончился контракт с черноморской командой.
Фото: "Чемпионат"
– У Цаллагова закончился контракт, насколько я знаю. Не могу отвечать, какое будущее у Ибрагима, но с "Сочи" у него контракт закончился, — цитирует Хохлова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник Ибрагим Цаллагов не будет подписывать новый контракт с "Сочи" и покинет стан южан. При этом российским опорником всерьез интересуется "Алания" из Владикавказа, которая выступает в Первой лиге.

32-летний Ибрагим Цаллагов перешел в "Сочи" в июле 2019 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги полузащитник принял участие в 18-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 1 забитый мяч. Отметим, что Цаллагов перестал появляться в основе южан с марта 2023 года.


Хохлов Сочи Цаллагов
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