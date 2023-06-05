"У Чистякова контракт еще на два года, на сегодня он игрок "Зенита". А дальше посмотрим. Есть ли к нему конкретный интерес? Есть. Но от каких клубов не буду говорить, это в "Зените" могут прокомментировать, выходил на них кто-то или нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны московского "Локомотива" к кандидатуре Чистякова. Сообщалось, что руководство клуба из Санкт-Петербурга может отпустить своего игрока обороны за пять миллионов евро.
29-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков перешел в "Зенит" в июле 2021 года из "Ростова". Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 23 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах и не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Агент: к Чистякову есть конкретный интерес
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что к его клиенту существует конкретный интерес со стороны других клубов.
Фото: "Чемпионат"