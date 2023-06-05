Матчи Скрыть

Агент: к Чистякову есть конкретный интерес

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова Андрей Талаев рассказал, что к его клиенту существует конкретный интерес со стороны других клубов.
Фото: "Чемпионат"
"У Чистякова контракт еще на два года, на сегодня он игрок "Зенита". А дальше посмотрим. Есть ли к нему конкретный интерес? Есть. Но от каких клубов не буду говорить, это в "Зените" могут прокомментировать, выходил на них кто-то или нет", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об интересе со стороны московского "Локомотива" к кандидатуре Чистякова. Сообщалось, что руководство клуба из Санкт-Петербурга может отпустить своего игрока обороны за пять миллионов евро.

29-летний центральный защитник Дмитрий Чистяков перешел в "Зенит" в июле 2021 года из "Ростова". Контракт между сторонами рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 23 матчах за "сине-бело-голубых" во всех турнирах и не отличился голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.


Чистяков Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Черчесов – о возможном возвращении в "Спартак": я в том возрасте, когда нужно ставить цели, а не мечтать
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов испытывает проблемы с речью после инсульта и готовится к операции
Полузащитник ЦСКА Кучаев женился на фигуристке Радионовой (фото) 1
Быстров: "Спартаку" нужно сосредоточиться на футболе, а не на ошибках судей. Как будто сборище дилетантов
Агент: к Чистякову есть конкретный интерес 1
Судьи РПЛ в сезоне-2022/23 чаще всего ошибались в пользу "Спартака" и "Химок" 4
Шамиль Газизов подал в отставку с поста гендиректора ФК "Уфа" и взял на себя ответственность за вылет из Первой лиги 2
Официально: хавбек "Оренбурга" Аюпов перешел в "Урал" 1
Президент "Оренбурга" Еремякин: кандидатуру Щенникова не рассматривали
Черданцев и Нагучев прокомментируют финал Лиги чемпионов на "Матч ТВ" 2
Отец Месси: Лео хочет вернуться в "Барселону", и я тоже этого хочу. Такой сценарий возможен
Безбородов - главный арбитр Суперфинала Кубка России "Краснодар" - ЦСКА
Спортивный директор "Вероны" - о будущем Гайча: на данный момент ничего не решено
Акинфеев: только точечное и сильное усиление ЦСКА позволит навязать конкуренцию "Зениту"
Президент РПЛ Алаев: надеюсь, в следующем сезоне интрига будет до последнего тура