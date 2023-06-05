– Зимой мы разговаривали о том, что "Спартак" может составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство. А в итоге красно-белые остались третьими, и еще пришлось побороться за это место с "Ростовом" и ЦСКА. Да и с "Краснодаром" и "Ахматом", пожалуй, тоже. Обидно.
Я всегда пристально смотрел за такими моментами, когда команда в нужный момент должна сыграть так, как надо, когда на кону стоит очень многое. Допустим, как в случае матча "армейцев" с ростовчанами: ЦСКА нужна была победа, и они просто "прошлись" по сопернику.
Хотя по турнирной таблице команды рядом, и неизвестно, как встреча могла сложиться. А у "Спартака" с этим, к сожалению, большие проблемы. И команда не наиграла на место выше третьего, – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
"Спартак" финишировал на третьем месте по итогам завершившегося чемпионата России. Красно-белые набрали 54 очка и на 4 балла отстали от завоевавшего серебряные медали ЦСКА. "Армейцы" фактически обеспечили себе итоговое второе место еще к перерыву заключительного матча с "Ростовом", забив в ворота Сергея Песьякова четыре безответных гола. Во втором тайме красно-синие позволили гостям отметиться голом престижа. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова.
"Спартак" в параллельном матче уступал "Крыльям" 0:1 к перерыву. Красно-белые упустили возможность сравнять счет, но нидерландский нападающий Квинси Промес не реализовал 11-метровый удар. Благодаря победе в заключительном туре "Крылья" сохранили прописку в РПЛ без "стыков".
Шишкин: "Спартак" не наиграл на место выше третьего. ЦСКА нужна была победа, и они просто "прошлись" по "Ростову"
Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин оценил выступление красно-белых в завершившемся сезоне чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"