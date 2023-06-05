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Олег Иванов: теперь понятно, почему "Зенит" купил Малкома за 40 млн евро

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Экс-футболист сборной России по футболу Олег Иванов оценил игру нападающего петербургского "Зенита" и национальной команды Бразилии Малкома.
Фото: "Чемпионат"
– В "Зените" Малком уже четыре года. Но если раньше его КПД не впечатлял, то теперь наконец-то стало понятно, почему в 2019-м парня купили у "Барселоны" за 40 миллионов евро. Надо отметить, что Малком забивал не только безнадежным аутсайдерам вроде "Торпедо", "Химок", "Пари НН", но и соперникам посерьезнее. При этом стал по-настоящему командным игроком, – передает слова Иванова "СЭ".

26-летний Малком в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги принял участие в 27-ми поединках. Бразильский футболист сумел записать в собственный актив не только 23 забитых мяча, но и 7 результативных передач. Кроме того, в составе петербургского "Зенита" южноамериканскому игроку удалось завоевать золотые медали чемпионата страны. Самого Малкома при этом признали лучшим футболистом сезона в РПЛ.

Петербургский "Зенит" подписал Малкома в августе 2019 года, заплатив за него 40 миллионов евро. Текущий контракт бразильца с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. Отметим, что уже несколько месяцев в СМИ активно обсуждается информацию о возможном отъезде лидера сине-бело-голубых в топовый европейский клуб.


Зенит Малком Иванов
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