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Сперцян – о возможном уходе из "Краснодара": сказал агентам, чтобы они делали свою работу

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Полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян поделился реакцией на слухи об интересе со стороны европейских клубов.
Фото: ФК "Краснодар"
– Конечно, читаю все эти новости. Но впереди важная игра – финал Кубка. И мне бы не хотелось, чтобы в прессе обсуждали этот вопрос. Я закрыт в этом плане. Реально сам не знаю, что и как будет. Сказал агентам, чтобы они делали свою работу, а я – свою. Сейчас все мысли только о Кубке. А после сезона рассмотрим варианты, обсудим все с клубом, – приводит слова Сперцяна "Российская газета".

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 22-летнему футболисту "Краснодара" со стороны сразу четырех клубов из немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А. В частности, речь шла о "Фрайбурге" и менхенгладбахской "Боруссия" из чемпионата Германии, а также "Милане" и "Фиорентине" из чемпионата Италии.

В рамках премии "Герои РПЛ" Эдуард Сперцян получил награду лучшему полузащитнику сезона РПЛ-2022/23. Впереди у "Краснодара" Суперфинал Кубка России с ЦСКА, который намечен на 11 июня. Для "быков" этот трофей может стать дебютным в истории клуба.


Сперцян Краснодар
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