– Поставил бы "Спартаку" за прошедший сезон "троечку". Радости особо никакой нет. Хотя, конечно, вроде бы с медалями, вроде бы и ничего. Но все равно хочется более высокий результат. Надо что?то менять, видимо, в команде. Что-то делать с дисциплиной, наверное.
Не угадали с новичками? Ну, если говорить о Дуарте, то, наверное, хуже не придумаешь. Думаю, не такие игроки, как Дуарте и Тавареш, нужны "Спартаку". Есть в России хорошие футболисты. Нужно было брать Пиняева и Глушенкова из "Крыльев", которых "Локомотив" себе взял. Это я понимаю, достойные футболисты, – цитирует Хаджи "Матч ТВ".
Защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш пополнили состав "Спартака" в январе. Первый вызвал шквал критики за свои грубые ошибки в матчах с "Краснодаром" и "Зенитом". В игре с "быками" 23-летний парагваец не стал возвращаться в защиту после потери мяча на чужой половине поля, которая привела к пропущенному голу.
В выездной встрече с "Зенитом", которая стала чемпионской для хозяев, Дуарте подвел команду, оставив ее вдесятером после травмоопасного подката под атакующего полузащитника сине-бело-голубых Малкома. После просмотра VAR арбитр Павел Кукуян показал парагвайцу красную карточку. По слухам, легионер обошелся "Спартаку" в 4 млн евро.
По итогам сезона "Спартак" не сумел защитить Кубок России, вылетев в нижней сетке Пути регионов от середняка Первой лиги "Акрона", а также завоевал "бронзу" чемпионата страны. При этом на весеннем отрезке сезона подопечные Гильермо Абаскаля растранжирили 7-очковый запас перед ЦСКА и отстали на 4 балла в окончательной таблице РПЛ.
Хаджи – о трансфере Дуарте в "Спартак": хуже не придумаешь. Нужно было брать Пиняева и Глушенкова из "Крыльев"
Экс-администратор "Спартака" Александр Хаджи поставил оценку красно-белым за сезон и раскритиковал трансферную политику московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"