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Агент - о возможном переходе Бальде в "Удинезе": он остается в "Спартаке" на 1000000%

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Агент форварда московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло прокомментировал слухи, отправляющие его клиента в "Удинезе".
Фото: ФК "Спартак"
"Пишут, что Кейта летом может уйти в "Удинезе"? Бальде остается в "Спартаке" на 1000000%", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, ранее итальянский журналист Франческо Вонгола сообщил об интересе к форварду "Спартака" со стороны клуба Серии А "Удинезе". Сообщалось, что стороны ведут переговоры о возможном трансфере футболиста в летнее трансферное окно.

Бальде ранее играл в чемпионате Италии за такие команды, как "Лацио", "Сампдория" и "Кальяри". 28-летний сенегалец сыграл за "Спартак" 16 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевой ассист. Действующее соглашение нападающего с "красно-белыми" рассчитано до лета 2025 года.


Кейта Бальде Спартак
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