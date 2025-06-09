«На данный момент мы не получали никакого предложения по Жерсону. Ни представители «Зенита», ни кто-либо другой не связывались с нами по этому вопросу. Вся информация, которую мы видим, поступает исключительно из прессы. Мы не знаем, откуда возникают эти слухи. Повторим: у «Фламенго» нет ни одного официального запроса по Жерсону, в том числе и от «Зенита». Никто не звонил, не писал и не обсуждал с нами возможный трансфер. Это факт», — заявил Пайва Sport24.
На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.
Во "Фламенго" опровергли контакты "Зенита" по Жерсону
Директор по коммуникациям «Фламенго» Родриго Пайва прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Жерсона в «Зенит».
Фото: IMAGO