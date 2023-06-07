- Может ли в суперфинале Кубка сказаться опыт ЦСКА? Я на такие вещи не смотрю, да и ребята тоже. При этом для большинства из нас предстоящий финал - первый в карьере, а для клуба второй. Для нас, воспитанников "Краснодара", матч с ЦСКА имеет особое значение. Мы близки к трофею и очень хотим войти в историю родной команды.
В случае победы "Краснодара" в Суперфинале Кубка России, этот трофей станет первым за всю историю клуба. Краснодарцы уже играли в финале Кубка России в сезоне 2013/14, но уступили тогда "Ростову". Основное время матча закончилось безголевой ничьей 0:0, в серии одиннадцатиметровых сильнее оказались ростовчане.
Напомним, Суперфинал Кубка России "Краснодар" - ЦСКА состоится в Москве 11 июня. Поединок пройдет на поле стадиона "Лужники", начало в 17:00 по московскому времени.
Источник: "Российская газета"
Сперцян: для воспитанников "Краснодара" Суперфинал Кубка России особенный. Очень хотим войти в историю родной команды
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России против ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"