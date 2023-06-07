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Гендиректор "Пари НН" – о продлении контракта с Глушаковым: мы на перепутье. Если остаемся в РПЛ, тогда рассматриваем

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Генеральный директор "Пари Нижний Новгород" Равиль Измайлов ответил на вопросы о будущем полузащитника волжан Дениса Глушакова и главного тренера команды Сергея Юрана.
Фото: ФК "Пари НН"
– Будет ли продлен контракт "Пари НН" с Денисом Глушаковым? Мы сейчас на перепутье. Если остаемся в РПЛ, тогда рассматриваем. Это одна история. Если не остаемся – другая.

Перспективы Сергея Юрана на тренерском мостике команды? Повторюсь, давайте сконцентрируемся на предстоящих играх, – приводит слова Измайлова "Матч ТВ".

36-летний Глушаков не попадал в состав "Пари НН" с 7 мая. Действующее соглашение с полузащитником истекает по окончании сезона.

Первая игра между "Родиной" и "Пари НН" проходит в эти минуты в Москве на стадионе "Академия Спартак имени Ф.Черенкова". Главным судьей на матч назначен представитель Санкт-Петербурга Кирилла Левникова. Подходит к концу первый тайм, счет 1:0 в пользу команды Сергея Юрана.

Участник высшего дивизиона определится по сумме двух встреч. Ответная игра запланирована на 10 июня в Нижнем Новгороде. "Пари НН" финишировал на 13-й строчке в Российской Премьер-Лиге. "Родина" заняла пятое место в Первой лиге, но получила возможность сыграть в "стыках" из-за того, что "Алания" не прошла лицензирование РФС. У владикавказцев домашний стадион не соответствует требованиям РПЛ.


Нижний Новгород Измайлов Юран
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