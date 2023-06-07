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Экс-президент "Торпедо" Маслов: чтобы не опозориться, не надо работать в командах, где нет организации

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Экс-президент "Торпедо" Денис Маслов оценил шансы вернуться к работе менеджером в отечественном футболе.
Фото: "Матч ТВ"
– Алекс Фергюсон писал, что выиграть по-настоящему серьезный турнир или получить удовольствие от работы можно только в том случае, если в одном клубе соберутся хороший тренер, хорошее руководство и хорошая команда. Чтобы не опозориться, не надо работать в командах, где нет организации.

Лобановский постоянно ругался на организацию. Надо идти в те места, где есть своя структура, так что соглашаться на приглашения клубов, у которых нет организации, но есть ничем не подкрепленные амбиции, мне не хочется. Если поступит предложение по работе с клубом с организацией, я его рассмотрю. Это может быть и маленький клуб. Мне порой поступают предложения, – приводит слова Маслова "Евро-Футбол.Ру".

Денис Маслов сложил с себя полномочия руководителя "Торпедо" в августе прошлого года и проработал в столичном клубе два сезона - с 2020-го. Он удостоился награды лучшего менеджера сезона-2021/22 от ФНЛ, когда "автозаводцы" вышли в Российскую Премьер-Лигу. Ранее он также занимал руководящие посты в "Нижнем Новгороде", "Амкаре" и "Крыльях". На посту президента "Торпедо" Маслова сменил Илья Геркус, который не продержался в должности до конца сезона и также покинул черно-белых.

По итогам завершившегося сезона "Торпедо" замкнуло таблицу РПЛ и всего через год вернулось в Первую лигу. За календарный год "автозаводцы" сменили трех главных тренеров.


Торпедо Маслов
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