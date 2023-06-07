- Через сколько лет "Зенит" получит третью звезду? Если мы продолжим в том же духе, то через пять лет. Убежден, что нам это по силам, - передает слова Малкома "СЭ".
Право разместить на своей эмблеме золотую звезду клуб Российской премьер-лиги получает за каждые пять чемпионских титулов, включая титулы чемпиона СССР. "Зенит" из Санкт-Петербурга в сезоне-2022/2023 стал чемпионом страны в пятый раз подряд, оформил свое десятое чемпионство в истории (1 советское и 9 российских) и получил право на вторую чемпионскую звезду на клубном логотипе. Для размещения третьей звезды сине-бело-голубым нужно выиграть национальное первенство еще пять раз.
Малком: третью звезду "Зенит" получит через пять лет
Атакующий хавбек "Зенита" Малком ответил на вопрос о том, когда можно ожидать появления на клубной эмблеме сине-бело-голубых третьей чемпионской звезды.
Фото: ФК "Зенит"