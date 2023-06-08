– Летом "Спартаку" надо серьезно поработать на трансферном рынке. Состав у красно-белых давно нуждается в усилении. Защита – проходной двор. К Джикии в пару надо купить какого-нибудь надежного партнера. В последнее время было слишком много неудачных сделок для москвичей.
Почему Глушенкова отпустили? Парень очень хорошо смотрится в этом сезоне, но уже за "Локомотив", к сожалению. Он талантливее того же Зиньковского, который пришел в клуб на это место. "Спартак" ошибся, отпустив Максима, – приводит слова Кавазашвили "РБ Спорт".
27-летний левый вингер Антон Зиньковский перешел в "Спартак" из самарских "Крыльев Советов" прошлым летом. Он принял участие в 28-ми матчах минувшего розыгрыша чемпионата России, записав на свой счет 3 гола и отдав 5 результативных пасов. Красно-белые подписали с уроженцем Новороссийска долгосрочный контракт, который рассчитан до конца сезона-2026/27.
23-летний центрфорвард Максим Глушенков год назад проследовал в обратном направлении из "Спартака" в "Крылья", а зимой усилил московской "Локомотив". Суммарная статистика уроженца Смоленска в 29 матчах чемпионата страны в составе волжан и "железнодорожников" составила 10 голов и 11 результативных передач.
Кавазашвили: "Спартак" ошибся, отпустив Глушенкова. Он талантливее Зиньковского
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили обвинил селекционный департамент московского клуба в большом количестве ошибок при оформлении трансферов.
Фото: ФК "Спартак"