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Экс-гендиректор "Рубина" Сайманов: уверен, что и со Слуцким мы 100% вернулись бы в РПЛ

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Бывший гендиректор казанского "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что татарстанская команда вернулась бы в РПЛ даже в том случае, если бы Леонид Слуцкий остался на посту главного тренера.
Фото: ФК "Рубин"
– Сейчас как-то все забывают, но Слуцкий проделал большую и успешную работу в "Рубине". Если бы не СВО, уверен, все было бы хорошо. В первый сезон, когда он пришел, у нас было 17 очков к зиме. Слуцкий взял на себя такие риски и сохранил команду в РПЛ. А на следующий год мы уже вышли в еврокубки.

Уверен, все было бы хорошо, мы собрали шикарную команду. Но, к сожалению, произошло то, что УЕФА и ФИФА приняли беспрецедентные решения. У нас ушли игроки, и мы оказались в дивизионе уровнем ниже. Но я уверен, что и со Слуцким мы 100% вернулись бы, – приводит слова Сайманова Sport24.

Под руководством Леонида Слуцкого "Рубин" год назад вылетел из высшего дивизиона чемпионата России. В ноябре прошлого года 52-летний волгоградец покинул пост наставника татарстанской команды. На тренерском мостике Слуцкого сменил Юрий Уткульбаев, однако он не доработал до конца сезона. За несколько туров до завершения турнира Первой лиги клуб принял Рашид Рахимов, во главе с которым "Рубин" занял верхнюю строчку в таблице и уже спустя год вернулся в Российскую Премьер-Лигу.

Помимо "Рубина", в высший дивизион поднялась "Балтика". Клуб из Калининграда объявил своего первого новичка. Им стал португальский полузащитник Жоау Ламейра. Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2025/26. 24-летний воспитанник академии "Фейренсе" перешел в Калининград из "Торренсе". В течение карьеры новичок "Балтики" выступал за "Порту Б", "Лейрию", "Коимбру" и "Реал СК". На международном уровне Ламейра стал победителем юниорского чемпионата Европы U-17 в составе португальской сборной.


Рубин Слуцкий Сайманов Первая лига ФНЛ
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