Матчи Скрыть

Зиньковский - о сезоне "Спартака": бронзу можно занести в актив

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист "Спартака" Антон Зиньковский поделился своим мнением по поводу итогов сезона для москвичей.
Фото: "СЭ"
- Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов — и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали — для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив, - приводит мнение Зиньковского "СЭ".

Испанец Гильермо Абаскаль в свой первый же сезон в России сумел привести "Спартак" к бронзовым медалям национального первенства. Красно-белый коллектив заработал 54 турнирных балла. Это на 16 меньше, чем у чемпиона России "Зенита". Отметим, что в сезоне 2021/2022 москвичи заняли 10-е место. Для российского атакующего полузащитника прошедший сезон также стал первым в майке "Спартака". Он перебрался в московский коллектив из самарских "Крыльев Советов". За 28 игр РПЛ Антон сумел забить 3 гола и отдать 5 результативных пасов. Также в активе Зиньковского 2 ассиста в 8 встречах Кубка России.


Зиньковский Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Сочи" объявил об уходе 36-летнего вратаря Джанаева
Журналист Карпов: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Зарплата — 1,5 млн евро за сезон
Metaratings: Семак не хочет, чтобы Бакаев уходил из "Зенита"
Семин: для меня в финале Кубка России нет фаворита
Чистяков: удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да
Агент: "Сочи" сделал предложение, которое не устроило Джорджевича. Мы общаемся с разными клубами
В сети появились новые интимные видео Артема Дзюбы 12
Официально: Жоаозиньо и Цаллагов покидают "Сочи" 1
Вук Рашович - о "Динамо": сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию 3
Экс-игрок "Амкара" Попов: Соболев взял бы премию "Симулянт года", ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов 6
Зиньковский - о сезоне "Спартака": бронзу можно занести в актив
Федотов: ЦСКА крайне необходимо усиление для удлинения скамейки 2
Радимов: к счастью, со страницами биографии Салиховой знаком не настолько близко, чтобы писать мемуары 6
Дмитрий Тарасов: иностранцы "Зенита" делают большой вклад в развитие российского футбола 4
Глушаков: хочу возглавить "Спартак", ценю и люблю их фанатов 9