- Сезон получился неоднозначным лично для меня. Было много разных моментов — и хороших, и не очень. Заняли третье место, бронзовые медали — для меня они первые в карьере. Это плюс, можно занести в актив, - приводит мнение Зиньковского "СЭ".
Испанец Гильермо Абаскаль в свой первый же сезон в России сумел привести "Спартак" к бронзовым медалям национального первенства. Красно-белый коллектив заработал 54 турнирных балла. Это на 16 меньше, чем у чемпиона России "Зенита". Отметим, что в сезоне 2021/2022 москвичи заняли 10-е место. Для российского атакующего полузащитника прошедший сезон также стал первым в майке "Спартака". Он перебрался в московский коллектив из самарских "Крыльев Советов". За 28 игр РПЛ Антон сумел забить 3 гола и отдать 5 результативных пасов. Также в активе Зиньковского 2 ассиста в 8 встречах Кубка России.
Зиньковский - о сезоне "Спартака": бронзу можно занести в актив
Футболист "Спартака" Антон Зиньковский поделился своим мнением по поводу итогов сезона для москвичей.
Фото: "СЭ"