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Экс-игрок "Амкара" Попов: Соболев взял бы премию "Симулянт года", ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов

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Бывший футболист "Амкара" Алексей Попов поделился своими мыслями по поводу форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"
- Соболев взял бы и премию "Симулянт года". Это его стиль игры, который, наверное, скоро закончится. Симуляций не должно быть в футболе. Но есть ещё Комличенко, который часто подставляется, зарабатывает пенальти. Много у нас дельфинов, оказывается, - приводит мнение Попова Legalbet.

В этом сезоне Александр Соболев отметился отличными цифрами результативности. Он сумел забить 15 голов и оформить 9 голевых пасов в 32 поединках за "Спартак" во всех соревнованиях. При этом форвард проявил себя и с негативной стороны. За этот сезон россиянин заработал две дисквалификации. Сначала Александр был забанен на 6 игр за драку с футболистами "Зенита" в Кубке России. А недавно КДК дисквалифицировал Соболева на 4 игры за нецензурный жест. Примечательно, что в активе спартаковца, помимо голов и ассистов, 10 желтых карточек. "Спартак" по итога минувшего сезона финишировал на 3-й позиции, отстав от "Зенита", ставшего чемпионом России, на 14 турнирных баллов.


Попов Соболев Спартак Комличенко Ростов
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