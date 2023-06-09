- Соболев взял бы и премию "Симулянт года". Это его стиль игры, который, наверное, скоро закончится. Симуляций не должно быть в футболе. Но есть ещё Комличенко, который часто подставляется, зарабатывает пенальти. Много у нас дельфинов, оказывается, - приводит мнение Попова Legalbet.
В этом сезоне Александр Соболев отметился отличными цифрами результативности. Он сумел забить 15 голов и оформить 9 голевых пасов в 32 поединках за "Спартак" во всех соревнованиях. При этом форвард проявил себя и с негативной стороны. За этот сезон россиянин заработал две дисквалификации. Сначала Александр был забанен на 6 игр за драку с футболистами "Зенита" в Кубке России. А недавно КДК дисквалифицировал Соболева на 4 игры за нецензурный жест. Примечательно, что в активе спартаковца, помимо голов и ассистов, 10 желтых карточек. "Спартак" по итога минувшего сезона финишировал на 3-й позиции, отстав от "Зенита", ставшего чемпионом России, на 14 турнирных баллов.
Экс-игрок "Амкара" Попов: Соболев взял бы премию "Симулянт года", ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов
Бывший футболист "Амкара" Алексей Попов поделился своими мыслями по поводу форварда "Спартака" Александра Соболева.
Фото: "Чемпионат"