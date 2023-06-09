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Чистяков: удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да

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Российский защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции с бразильским коллегой Роберто Ренаном.
Фото: ФК "Зенит"
- Удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да. Мы на сборах хорошо работали. Но это тренерское решение. Могу сказать, что я точно не снизил требований к себе. У меня вся карьера идёт через преодоление. Теперь новая задача — выиграть конкуренцию с новыми партнерами, - приводит комментарий Чистякова "Чемпионат".

Российский центральный защитник Дмитрий Чистяков в прошедшем сезоне потерял место в составе "Зенита". Он проиграл конкуренцию бразильцу Родригао и хорвату Деяну Ловрену. Но минувшей зимой Деян покинул стан невского коллектива и перебрался в "Лион". На замену Ловрену в Санкт-Петербург прибыл 19-летний Роберт Ренан. Бразилец сразу же сумел завоевать место в основе и провел практически всю весеннюю часть сезона в РПЛ. После чемпионского матча со "Спартаком" Роберт отправился в Аргентину, где принимал участие в молодежном ЧМ. Место Ренана занял Чистяков, отыгравший оставшиеся встречи. Всего в этом сезоне в активе Чистякова 23 поединках во всех соревнованиях (1604 минут игрового времени).


Чистяков Ренан Зенит
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