– Дивеев продлил контракт с ЦСКА? Нет, это ложь. Тот, кто пишет, что договор подписан, он лжет. Когда ждать официальной информации? Такие вещи не прогнозируются. Думаю, надо дождаться официального релиза от клуба. Они первыми напишут, как только договор будет подписан.
Просто журналисты часто впопыхах, в чрезмерном желании стать первыми носителями инсайда, забывают о какой-то этике. Просьба не писать в том, в чем вы не уверены, и уважать свою профессию, – приводит слова агента "Чемпионат".
Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил, что защитник сборной России Игорь Дивеев согласовал продление сотрудничества с ЦСКА. По информации журналиста, 23-летний центральный защитник Игорь Дивеев пролонгировал трудовой договор с красно-синими до 2028 года. Оклад футболиста по новому договору составит 1,5 млн евро в год.
Игорь Дивеев пополнил состав ЦСКА зимой 2019 года. За московским коллектив уроженец "Уфы" провел 132 игры. В них он сумел забить 11 голов и записать на свой счет 4 ассиста. В этом сезоне Игорь поучаствовал в 26 встречах за ЦСКА, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас. ЦСКА по итогам минувшего сезона РПЛ стал вторым. Также дружина Владимира Федотова имеет шансы закончить сезон с трофеем. Для этого команде необходимо обыгрывать "Краснодар" в финале Кубка России.
"Это ложь". Агент Дивеева – о продлении контракта защитника с ЦСКА
Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, опроверг слухи о продлении контракта с "армейским" клубом.
Фото: ПФК ЦСКА