– Не понимаю, почему ЦСКА называют фаворитом. Они недавно играли в Краснодаре в РПЛ. И ЦСКА там не верховодил. Поправится Джон Кордоба у "быков", посмотрим. Думаю, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий отправит и поезда, и автобусы в Москву. Речь идет о потенциальном первом трофее.
Сейчас ты можешь любой матч с любого ракурса посмотреть. Они в этом сезоне играли 5 раз друг с другом. Приезжая на одну конкретную игру, ты понимаешь, что ты ее можешь выиграть. В том, что это равные соперники, сомневаться не приходится, – цитирует Радимова "Матч ТВ".
Суперфинал Кубка России, в котором встретятся "Краснодар" и ЦСКА, состоится в грядущее воскресенье, 11 июня. Игру примет столичный стадион "Лужники". ЦСКА пробился в решающий матч благодаря победе в двухматчевом противостоянии над "Уралом". "Краснодару" после победы над "Акроном" в серии пенальти понадобилось проводить дополнительные игры с "Уралом" за путевку в Суперфинал.
По итогам завершившегося чемпионата России ЦСКА под руководством Владимира Федотова завоевал серебряные медали. "Краснодар" во главе с Владимиром Ивичем замкнул шестерку сильнейших команд таблицы РПЛ.
Радимов: не понимаю, почему ЦСКА называют фаворитом Суперфинала. Они недавно играли в Краснодаре в РПЛ и не верховодили
Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов оценил шансы соперников на победу в Суперфинале Кубка России между "армейцами" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Зенит"