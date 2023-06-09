– Есть ли опция выкупа для европейских клубов? Не хотел бы разглашать информацию, связанную с условиями договора. Но если будет интерес от серьезного клуба, то, я уверен, что ЦСКА рассмотрит его. Мы, естественно, тоже. Поступали ли этим летом предложения? Да, поступали. От клубов из топ-5 европейских лиг тоже, но, может быть, не от самых топ-клубов, – цитирует агента "СЭ".
9 июня московский ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении сотрудничества с защитником сборной России Игорем Дивеевым до 2028 года. С 2019 года 23-летний футболист принял участие в 132 матчах в составе "армейской" команды, записав на свой счет одиннадцать мячей. По слухам, зарплата футболиста по новому трудовому договору составит 1,5 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Игорь поучаствовал в 26 встречах за ЦСКА, забив 2 гола и отдав 1 голевой пас. ЦСКА по итогам минувшего сезона РПЛ завоевал серебряные медали. Также дружина Владимира Федотова имеет шансы закончить сезон с трофеем. Для этого команде необходимо обыгрывать "Краснодар" в финале Кубка России.
Агент Дивеева: если к Игорю будет интерес от серьезного клуба, ЦСКА рассмотрит его. Поступали предложения из топ-5 лиг
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопросы относительно условий контракта 23-летнего уроженца Уфы с "армейским" клубом.
Фото: ПФК ЦСКА