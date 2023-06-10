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Гойло – о переходе в "Зенит": предложение было неожиданным. Но раз оно поступило, то не стал отказываться

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Голкипер Никита Гойло рассказал о своем возвращении в "Зенит".
Фото: "Известия"
- Личное ли желание попробовать себя в Питере или все решилось на уровне клубов? Мое личное, конечно. Конкуренция с Михаилом Кержаковым? Я буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать. Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться, - приводят комментарий Гойло "Известия".

"Зенит" из Санкт-Петербурга принял решение подписать еще одного голкипера в свою команду. Руководство и тренерский штаб невского коллектива остановились на кандидатуре 24-летнего стража ворот "Пари НН" Никиты Гойло. Примечательно, что футболист - выпускник академии петербуржцев. Он приедет в Санкт-Петербург после стыкового поединка против "Родины". Конкурентами Никиты в "Зените" станут Михаил Кержаков, являющийся основным голкипером команды Сергея Семака в завершившимся сезоне. Также на место в составе претендуют Александр Васютин и Даниил Одоевский. В минувшем сезоне Гойло провел в рамке ворот "Пари НН" 14 поединков. За этот отрезок россиянин пропустил 21 гол. В активе футболиста 4 "сухих" матча.


Гойло Зенит Нижний Новгород Кержаков М
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