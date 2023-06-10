- Уходят государственные деньги — и заканчивается футбол. У нас порядка 60 клубов во Второй лиге, 18 - в Первой, 16 - в РПЛ. Всего около 100 клубов. Если из них 20 найдете с частными деньгами, это будет хорошо. Если хотите, чтобы у нас осталось 20 клубов, тогда давайте уберем государственные деньги из футбола. Но что будут делать остальные? Их куда? Все время говорят про какие-то мифические деньги, которые придут в футбол. Никто в него не вкладывается, никому это не надо. Все ориентированы на извлечение какой-то прибыли. Поэтому когда кричат: "Давайте уберем государственные деньги", - ну убирайте. И у вас все закончится, - приводит мнение Широкова "Матч ТВ".
Неделю назад завершился очередной розыгрыш РПЛ. Коллективы отыграли 30 туров и сейчас находятся в отпуске, кроме нескольких команд, которые участвуют в стыковых поединках и Кубке России. Чемпионом России снова стал "Зенит" из Санкт-Петербурга. Невский коллектив побеждает в турнире уже 5-й раз подряд. Руководит петербуржской командой Сергей Семак. Именно с его приходом связана такая долгая победная серия "Зенита". На втором месте расположился ЦСКА Владимира Федотова. Тренер трудится рулевым армейцев первый сезон. Также красно-синим еще предстоит сыграть в финале Кубка России с "Краснодаром".
Покинули РПЛ "Химки" и "Торпедо". Коллективы не сумели набрать необходимое количество очков и заняли 15-е и 16-е места соответственно. В стыковых поединках принимают участие "Факел" и "Пари НН". Оба клуба обыграли своих соперников из Первой лиги. Воронежцы минимально переиграли "Енисей" из Красноярска (1:0), а дружина Сергея Юрана отправила три безответных мяча в ворота столичной "Родины".
Широков: если государственные деньги уйдут из футбола, то он закончится
Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился своими соображениями по поводу государственных денег в российском футболе.
Фото: РИА Новости