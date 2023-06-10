— Лучший тренер России? Семак. Выигрывает год за годом. Но, вообще, назвал бы тройку: Федотов, Семак и Карпин. Они лучшие сейчас. До Семака у "Зенита" состав был не хуже. Может, даже лучше, чем сейчас. Но чемпионат не могли выиграть даже известные иностранцы. А Семак смог. При этом не единожды, а из года в год он подтверждает свой высокий уровень, - приводит комментарий Широкова "Матч ТВ".
Сергею Семаку снова удалось привести "Зенит" из Санкт-Петербурга к золотым медалям РПЛ. Тренер, пришедший в петербуржский клуб в 2018 году, выиграл чемпионство 5-й раз подряд. Коллектив набрал 70 очков, одержав 21 победу в 30 играх. "Зенит" больше всех в лиге забил (74 гола) и меньше всех пропустил (20 мячей). В феврале Сергей отпраздновал свое 47-летие. Недавно в "Зените" появился новый орган - правление, которое будет оперативно решать различные вопросы в клубе. Отметим, что Семак вошел в новый структурный орган. Примечательно, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ был признан рулевой ЦСКА Владимир Федотов. Специалист смог вместе с московским клубом занять 2-е место в национальном первенстве.
Широков: Семак - лучший тренер России
Экс-игрок "Зенита" Роман Широков поделился своими мыслями о том, кто является лучшим тренером России.
Фото: ФК "Зенит"