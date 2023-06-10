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Наставник "Оренбурга" Личка: с нами бы Писарский забил минимум 20 голов в сезоне

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Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка поделился своими соображениями по поводу результативности форварда "Крыльев Советов" Владимира Писарского.
Фото: "СЭ"
- Писарский ушел, потому что было хорошее предложение для него. Я бы был больше рад, если бы он остался до конца сезона. С нами бы он забил минимум 20 голов в сезоне. Я в этом уверен. Но такое решение всегда принимает игрок. Да, сейчас у него не все получается. Новый тренер, новая команда, нужно привыкать. Мы желаем, чтобы он в новом сезоне набрал такую форму и забивал столько, сколько делал это у нас, - приводит мнение Лички "СЭ".

27-летний россиянин Владимир Писарский, играющий на позиции центрального нападающего, стал главным открытием первой части сезона РПЛ. Игрок сумел наколотить 14 голов в 15 поединках. Футболист смог отметиться хет-триком в играх с "Уралом" (3:0) и "Краснодаром" (5:1). Неудивительно, что такая игра вызвала интерес к Владимиру от других клубов. Как сообщали СМИ, несмотря на предложения от "Зениты" и "Црвены Звезды" из Сербии, Писарский выбрал вариант с переходом в "Крылья Советов".

В новом клубе результативность игрока резко снизилась. За 13 весенних туров он так и не смог отметиться точным попаданием в рамках РПЛ. При этом Писарский сумел забить 3 гола в 5 играх Кубка России. Весной волжане испытывали большие проблемы с результативностью. Из-за этого ухудшились результаты. "Крылья Советов" спаслись от зоны стыков в последнем туре, обыграв "Спартак" из Москвы (1:0). "Оренбург" по итогам 30 туров финишировал на 7-й позиции.


Личка Оренбург Сычевой Крылья Советов
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