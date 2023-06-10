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Metaratings: Тикнизян находится в шорт-листе "Реал Сосьедада"

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Армянский футболист "Локомотива" Наир Тикнизян может перебраться в Ла Лигу.
Фото: Sport24
По сведениям СМИ, "Реал Сосьедад" заинтересован в услугах 24-летнего армянского крайнего защитника Наира Тикнизяна. Испанцы пока не присылали никаких официальных предложений "Локомотиву". При этом руководство басков включило Наира в шорт-лист потенциальных кандидатов на усиление.

"Локомотив" приобрел Наира Тикнизяна в свою команду летом 2021 году. При Михаиле Галактионове армянский футболист сумел по-настоящему раскрыться. В этом сезоне Тикнизян забил 5 голов и оформил 5 голевых пасов в 37 играх за столичный коллектив. "Реал Сосьедад" по итогам 38 туров испанского первенства сумел заняться 4-ю позицию и квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Источник: Metaratings


Локомотив Тикнизян Реал Сосьедад
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