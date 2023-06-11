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Краснодар
17:00
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Кафанов: из всех вратарей, с кем мне доводилось работать, Сафонов - самый талантливый

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Тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: РПЛ
- Уже как-то говорил и готов повторить: из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей - самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал. Тут уже очень многое зависит от него самого. Причину ошибок мне сейчас назвать сложно. Знаю только, что ошибаются все. Этот сезон мало кто смог провести очень ровно. Пожалуй, только Игорь Акинфеев, которого и признали лучшим вратарем чемпионата, - передает слова Кафанова "СЭ".

24-летний голкипер "Краснодара" и сборной России Матвей Сафонов в текущем сезоне провел за черно-зеленых 36 матчей во всех турнирах, пропустив в них 52 гола, 11 матчей вратарь завершил без пропущенных мячей. По ходу завершившегося чемпионата России Сафонов отметился несколькими голевыми ошибками - последняя из них состоялась в выездном матче 30 тура Российской премьер-лиги против "Ахмата" (2:2), после которого "Краснодар" в случае победы мог выйти на пятое итоговое место в турнирной таблице. Сыграв в Грозном вничью, "быки" финишировали шестыми.


Краснодар Сафонов Кафанов
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