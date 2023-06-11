- Следующий сезон хотел бы провести здесь? Конечно! Как можно не хотеть с такими болельщиками, с такой крутой командой? Я скажу так: мы бедные, но самые счастливые. Речь про наш бюджет в РПЛ, что логично, - приводит комментарий Квеквескири "Матч ТВ".
Вчера "Факелу", занявшему 14-ю позицию, удалось обеспечить себе участие в РПЛ. Воронежцы снова оказались сильнее "Енисея". Если в 1-м матче все решил гол форварда Евгения Маркова, то в ответном поединке главным героем стал атакующий хавбек Роман Акбашев. Футболисту удалось дважды поразить ворота красноярцев. 33-летний опорник Ираклий Квеквескири вышел в основе воронежского коллектива и провел на футбольном поле 43 минуты. Всего этом сезоне россиянин сыграл 32 встречи (2297 минут игрового времени) в майке "Факела". В них он смог отметиться 3 голами. Также Ираклий записал в свой актив 1 результативный пас.
Квеквескири – о "Факеле": мы бедные, но самые счастливые
Российский футболист "Факела" Ираклий Квеквескири поделился своими мыслями по поводу команды.
Фото: "Чемпионат"