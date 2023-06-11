— Сегодня Москва красно-синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи. Это их победа тоже, мы с ними разделяем эту радостью. Мы их любим и ценим. Открою маленькую тайну, они приезжали к нам на базу мотивировать. Эта победа для них, — передает слова Акинфеева "Матч ТВ".
Сегодня в Москве на стадионе "Лужники" прошел суперфинал Кубка России. В рамках него "Краснодар" сыграл против ЦСКА. Основное время минувшего поединка завершилось ничейным результатом – 1:1. В серии пенальти сильнее оказались столичные, которые победили со счетом 6:5. Голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев смог сделать 2 сэйва во время послематчевых 11-метровых ударов.
Отметим, что московский ЦСКА сумел выиграть Кубок страны впервые за 10 лет. Последний раз "армейцы" становились обладателями данного трофея в 2013 году. Что касается 37-летнего Игоря Акинфеева, то он выиграл 21-й трофей в своей профессиональной карьере.
Акинфеев: хочу поздравить самых активных болельщиков ЦСКА, которые не ходят на матчи
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал победу своей команды в суперфинале Кубка России над "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пенальти).
Фото: РПЛ