– В Кубке сопереживал судье. Судья был сегодня не лучшим. Он очень вольно трактовал силовую игру и допускал ошибки. Вы же сами видели, как он нарушал борьбу. Судья был достоин финала — и тот, и другой были посредственными, — цитирует Колоскова "СЭ".
Сегодня, 11 июня 2023 года, в Москве на стадионе "Лужники" прошел суперфинал Кубка России по футболу. В рамках него столичный ЦСКА победил "Краснодар" – 1:1 (6:5 в серии послематчевых пенальти). Прошедший поединок отработала бригада Владислава Безбородова. Российский рефери в общей сложности показал 7 желтых карточек. Кроме того, на 32-й минуте он назначил 11-метровый удар в ворота "быков". Его реализовал форвард "армейцев" Федор Чалов.
Колосков – о работе Безбородова в суперфинале Кубка России: он был сегодня не лучшим
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судейскую работу в суперфинале Кубка России по футболу, в котором московский ЦСКА сыграл с "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пен).
Фото: РИА Новости