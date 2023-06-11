Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 6) 1 156
ЦСКАЗавершен

Колосков – о работе Безбородова в суперфинале Кубка России: он был сегодня не лучшим

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал судейскую работу в суперфинале Кубка России по футболу, в котором московский ЦСКА сыграл с "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пен).
Фото: РИА Новости
– В Кубке сопереживал судье. Судья был сегодня не лучшим. Он очень вольно трактовал силовую игру и допускал ошибки. Вы же сами видели, как он нарушал борьбу. Судья был достоин финала — и тот, и другой были посредственными, — цитирует Колоскова "СЭ".

Сегодня, 11 июня 2023 года, в Москве на стадионе "Лужники" прошел суперфинал Кубка России по футболу. В рамках него столичный ЦСКА победил "Краснодар" – 1:1 (6:5 в серии послематчевых пенальти). Прошедший поединок отработала бригада Владислава Безбородова. Российский рефери в общей сложности показал 7 желтых карточек. Кроме того, на 32-й минуте он назначил 11-метровый удар в ворота "быков". Его реализовал форвард "армейцев" Федор Чалов.


Кубок России Краснодар ЦСКА Безбородов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Федотов: ЦСКА необходимо качественно сработать на трансферном рынке, нам нужно усиление всех позиций
"Фенербахче" победил "Истанбул Башакшехир" и впервые за 10 лет стал обладателем Кубка Турции
Официально: "Рома" объявила о подписании Ауара
Карраскаль не собирается покидать ЦСКА этим летом 1
Гинер: можно ли называть ЦСКА командой Федотова? Я всегда думал, что ЦСКА – команда Гинера 1
Гинер: делить трофеи по степени важности – то же самое, что спросить у родителя, кого из детей он любит больше
Официально: "Ахмат" подписал новый контракт с Ташуевым 1
Роша: не имею ничего против Соболева. Он великолепный игрок
Мостовой: игроки "Краснодара", не забившие ЦСКА в серии пенальти, ударили бездарно 3 эксклюзив
Гинер: жалею, что Месси уехал в Америку. Мы ждали его в ЦСКА 4
Защитник ЦСКА Роша: постараемся во всеоружии подойти к Суперкубку России с "Зенитом"
Масалитин: Акинфеев великолепно проявил себя в серии пенальти против "Краснодара" 2 эксклюзив
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов 1
Колосков – о работе Безбородова в суперфинале Кубка России: он был сегодня не лучшим
Ахметов: матч с ЦСКА был принципиальным не только для меня лично, но и для всего "Краснодара" 1