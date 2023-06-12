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Ташуев: "Краснодар" в позиционной атаке практически ничего не создал. А в серии пенальти сработала магия Акинфеева

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Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев подвел итог Суперфинала Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром", который завершился победой "армейцев" в серии 11-метровых (1:1, 6:5 по пен.).
Фото: ФК "Ахмат"
– По напряженности и ответственности финал Кубка России был похож на финал Лиги чемпионов. Не было много острых моментов, была дисциплина, желание не допускать ошибки. ЦСКА правильно сделал, что играл позиционно, а "Краснодар" в позиционной атаке практически ничего не создал. Это проблема "Краснодара", так как многие соперники этим пользуются и перекрывают зоны. Позиционная атака – самое сложное в футболе. А в серии пенальти сработала магия Акинфеева, – приводит слова Ташуева "Матч ТВ".

ЦСКА добился победы в Суперфинале Кубка России над "Краснодаром" (1:1, 6:5 по пенальти) и завоевал свой первый трофей за 10 лет. Последний раз "армейцы" праздновали успех в национальном кубке в 2013 году, также в серии 11-метровых одолев махачкалинский "Анжи". "Краснодар" упустил шанс выиграть первый трофей в 15-летней истории клуба.

В минувшее воскресенье в "Лужниках" нападающий ЦСКА Федор Смолов открыл счет на 31-й минуте. Вскоре после начала второго тайма форвард "Краснодара" Джон Кордоба восстановил равенство. В оставшееся время соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. Победитель определялся в серии пенальти. "Армеец" Мойзес угодил в перекладину, а голкипер ЦСКА парировал удары легионеров "Краснодара" Батчи и Олусегуна и оставил Кубок за ЦСКА.


Краснодар ЦСКА Кубок России Ташуев
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