Агент Конате: когда футболист находится в команде больше двух лет, у него пропадает мотивация

Агент форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк считает, что если игрок находится в команде уже больше двух лет, то теряет мотивацию развиваться.

Фото: РИА Новости





25-летний центральный нападающий из Кот-д'Ивуара Мохамед Конате перешел в "Ахмат" в июле 2021 года в качестве свободного агента. В этом сезоне Конате сыграл за грозненский клуб 28 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт ивуарийца с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее Конате играл в России за "



"Ахмат" завершил этот сезон на пятом месте в РПЛ. Грозненцы по итогам сезона установили рекорд клуба по набранным очкам, а также по забитым мячам.



Источник: - Это очень хорошо, что "Ахмату" нравится Конате. Но ситуация в целом с футболистами такова: чтобы игрок был мотивирован, ему надо по ступенькам идти вверх. Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации. Что касается лично Конате, я пока ничего не знаю. Пока смотрим, как будет развиваться ситуация.25-летний центральный нападающий из Кот-д'Ивуара Мохамед Конате перешел в "Ахмат" в июле 2021 года в качестве свободного агента. В этом сезоне Конате сыграл за грозненский клуб 28 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт ивуарийца с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее Конате играл в России за " Урал ", "Тамбов" и подмосковные "Химки"."Ахмат" завершил этот сезон на пятом месте в РПЛ. Грозненцы по итогам сезона установили рекорд клуба по набранным очкам, а также по забитым мячам.Источник: "РБ Спорт"