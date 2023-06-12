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Агент Конате: когда футболист находится в команде больше двух лет, у него пропадает мотивация

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Агент форварда "Ахмата" Мохамеда Конате Дмитрий Селюк считает, что если игрок находится в команде уже больше двух лет, то теряет мотивацию развиваться.
Фото: РИА Новости
- Это очень хорошо, что "Ахмату" нравится Конате. Но ситуация в целом с футболистами такова: чтобы игрок был мотивирован, ему надо по ступенькам идти вверх. Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации. Что касается лично Конате, я пока ничего не знаю. Пока смотрим, как будет развиваться ситуация.

25-летний центральный нападающий из Кот-д'Ивуара Мохамед Конате перешел в "Ахмат" в июле 2021 года в качестве свободного агента. В этом сезоне Конате сыграл за грозненский клуб 28 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу. Контракт ивуарийца с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее Конате играл в России за "Урал", "Тамбов" и подмосковные "Химки".

"Ахмат" завершил этот сезон на пятом месте в РПЛ. Грозненцы по итогам сезона установили рекорд клуба по набранным очкам, а также по забитым мячам.

Источник: "РБ Спорт"


Конате Ахмат
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