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Дюков: через 5 лет хотел бы видеть российский футбол таким, каким бы гордились наши граждане

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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, каким бы хотел видеть через 5 лет футбол в России.
Фото: "Коммерсантъ"
"Каким бы я хотел видеть российский футбол через пять лет? Российский футбол - футбол, которым бы гордились наши граждане", - цитирует Дюкова "СЭ".

С февраля 2022 года российские команды и национальная сборная отстранены решением УЕФА и ФИФА от международных соревнований. Последнее время в футбольных кругах ведется обсуждение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола. Напомним, в таблице коэффициентов союза европейских футбольных ассоциаций российская национальная команда опустилась по итогам этого сезона на 18-ю строчку.


Дюков
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