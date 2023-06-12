"Каким бы я хотел видеть российский футбол через пять лет? Российский футбол - футбол, которым бы гордились наши граждане", - цитирует Дюкова "СЭ".
С февраля 2022 года российские команды и национальная сборная отстранены решением УЕФА и ФИФА от международных соревнований. Последнее время в футбольных кругах ведется обсуждение о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола. Напомним, в таблице коэффициентов союза европейских футбольных ассоциаций российская национальная команда опустилась по итогам этого сезона на 18-ю строчку.
Дюков: через 5 лет хотел бы видеть российский футбол таким, каким бы гордились наши граждане
Глава Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, каким бы хотел видеть через 5 лет футбол в России.
Фото: "Коммерсантъ"