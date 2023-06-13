- Когда у руководства "Торпедо" дойдет очередь до Виталия, то будем снова общаться насчет перспектив Ботнаря в клубе. Да, у него еще год по контракту, но футболист хотел бы играть в РПЛ. Команда вылетела, Ботнарь шанса не получил, так и не выйдя в основе в весенней части сезона, результаты "Торпедо" его тоже расстроили, но он будет исполнять свои обязательства. Ждем решения и разговора с руководством клуба.
22-летний воспитанник академии "Локомотива" Виталий Ботнарь защищает цвета "Торпедо" с февраля 2020 года. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Вратарь сыграл в этом сезоне за "автозаводцев" всего 4 матча в российской Премьер-лиге, пропустил 7 мячей и один матч отстоял на ноль. Основным голкипером московской команды был арендованный у "Ростова" Егор Бабурин, который в 23 играх за "Торпедо" пропустил 49 голов, четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности. Напомним, "черно-белые" завершили нынешний сезон на последнем месте в чемпионате России и вылетели в Первую лигу.
Источник: Sport24
Агент вратаря "Торпедо" Ботнаря: футболист хотел бы играть в РПЛ
Дмитрий Кигинько, представляющий интересы голкипера московского "Торпедо" Виталия Ботнаря, заявил, что его клиент хочет играть в РПЛ.
Фото: ФК "Торпедо"