Карпин - о пяти кряду чемпионствах "Зенита": "Бавария" стала чемпионом в 11-й раз подряд. В немецком футболе всё плохо?

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о влиянии гегемонии петербургского "Зенита" на уровень российского футбола.
Фото: ТАСС
- Деградирует ли российский футбол из-за гегемонии "Зенита"? Когда вам выгодно смотреть в сторону Европы, вы смотрите. А когда невыгодно - нет. Сколько раз подряд чемпионом Германии была "Бавария"? Недавно стала в одиннадцатый? Вот именно. И почему-то я не слышал, чтобы кто-то говорил, что из-за этого в немецком футболе всё плохо. В чем виноват "Зенит", и что плохого в их пяти чемпионствах? - приводит слова Карпина Sport24.

"Зенит" из Санкт-Петербурга стал победителем Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023, оформив свое десятое в клубной истории и пятое подряд чемпионство. Итоговое первое место сине-бело-голубые гарантировали себе за 4 тура до финиша национального первенства, победив на своем поле в матче 26 тура РПЛ московский "Спартак" (3:2).

"Бавария" по итогам прошедшего сезона выиграла очередное чемпионство в немецкой Бундеслиге, это золото стало для мюнхенцев одиннадцатым подряд.


Бундеслига Ростов Бавария Зенит Карпин
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