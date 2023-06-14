– Мы сохраняем региональное финансирование. Плюс у нас появился большой партнер в лице "Ростеха", который будет существенно поддерживать клуб. В каком соотношении будет это финансирование? Кто ж вам скажет? Я точно не скажу.
Задача максимум – закрепиться в десятке. Будем на это ориентироваться.
Игнашевич сделал за полтора года невозможное. Тридцать матчей без поражений. Понятно, и ребята из спортивного менеджмента молодцы, и те игроки, которые пришли в начале сезона, стали лучшими в лиге. Гедеон Гузина – лучший бомбардир Первой лиги. Но, как говорит Сергей Николаевич, им всем есть куда расти, – цитирует Алиханова "РБ Спорт".
По итогам завершившегося сезона калининградская "Балтика" заняла второе место в Первой лиге и вернулась в элитный дивизион спустя 25 лет. В 34 сыгранных турах команда Сергея Игнашевича набрала 67 очков и на 2 балла отстала от занявшего верхнюю строчку "Рубина". Клубы из Калининграда и Казани стали единственными новичками РПЛ. В стыковых матчах "Енисей" и "Родина" уступили соответственно "Факелу" и "Пари Нижний Новгород" и вновь проведут следующий сезон в Первой лиге.
Калининградский губернатор Алиханов: Задача-максимум "Балтики" – закрепиться в десятке РПЛ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на вопрос о финансировании "Балтики" и обозначил задачи клуба в высшем дивизионе чемпионата России.
Фото: Правительство Калининградской области