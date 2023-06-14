– По поводу будущего Марцела стоит обращаться в "Динамо" и "Оренбург". Сегодня это не мой вопрос. То, что клубы ведут переговоры – однозначно да. Марцел не свободный агент. В этом вопросе никто не может заниматься без участия клубов.
Стоит вопрос компенсации, переход и так далее. Это вопрос к Андрееву и Гафину, они этим занимаются. Я свой вопрос выполнил: Марцел три года в России и делает хороший результат. Все! Дальше договариваются между собой клубы, – приводит слова Новикова Sport24.
"Оренбург" под руководством Марцела Лички занял седьмое место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23. 45-летний чешский специалист своей успешной работой на посту главного тренера южноуральской команды привлек внимание "Динамо". Бело-голубые ведут переговоры о выкупе Лички, у которого продолжает действовать контракт с "Оренбургом". По слухам, сумма отступных составляет 1 млн евро. Зарплата чеха в Москве составит примерно такую же сумму за год.
Агент Лички – о переходе из "Оренбурга" в "Динамо": стоит вопрос компенсации, клубы договариваются между собой
Сергей Новиков, агент Марцела Лички, поделился подробностями переговоров о переходе 45-летнего специалиста из "Оренбурга" в московское "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"