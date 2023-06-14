– Перед матчем с "Факелом" у меня были небольшие проблемы с психологией. Михаил Михайлович вызвал меня пообщаться, мы посидели с ним 10 минут. Он услышал меня, сказал свое видение этой ситуации. Ты ценишь тренера за то, что он замечает эти, казалось бы, мелочи. Галактионов как раз из тех людей, кто понимает, что все в этой жизни состоит из мелочей, особенно, если мы говорим в спорте. И это очень располагает. Наш тренер — это человек, за которого хочется биться, — цитирует Тикнизяна "СЭ".
39-летний Михаил Галактионов стал главным тренером московского "Локомотива" в ноябре 2022 года. Под его руководством в предыдущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "железнодорожники" заработали 45 баллов. Они заняли итоговую 8-ю строчку в турнирной таблице. При этом после первого круга, до назначения Галактионова, "железнодорожники" боролись за выживание. Отметим, что действующее соглашение Михаила Михайловича с "Локомотивом" рассчитано до лета 2024 года.
До мая текущего года Михаил Галактионов совмещал пост наставника московского "Локомотиве" с ролью главного тренера в молодежной сборной России. Там ему доводилось работать с нынешними защитником "железнодорожников" Наиром Тикнизяном.
Тикнизян: Галактионов – это тренер, за которого хочется биться
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о совместной работе с главным тренером "железнодорожников" Михаилом Галактионовым.
Фото: РФС