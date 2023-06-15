– Парень хорошо себя проявляет, к нему есть интерес от клубов РПЛ. В том числе клубы из первой пятерки РПЛ Какова вероятность, что он там окажется? 50 на 50. Все будет зависеть от желания, настойчивости этих клубов приобрести игрока. Я убежден, что Тимошенко на уровне РПЛ сможет играть, – цитирует Еремина "РБ Спорт".
24-летний Иван Тимошенко стал футболистом московской "Родины" в июле 2022 года. Столичный клуб подписал российского нападающего на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Первой лиги Тимошенко принял участие в 30-ти матчах. Ему удалось записать на свой счет 30 забитых мячей и 3 результативные передачи. Кроме того, Иван сыграл с 2-х стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу и забил 1 мяч.
Действующее соглашение Ивана Тимошенко с московской "Родиной" рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 400 тысяч евро.
Агент: к Ивану Тимошенко проявляют интерес клубы первой пятерки РПЛ
Агент Олег Еремин, представляющий интересы форварда московской "Родины" Ивана Тимошенко, сообщил о том, что его клиент попал в сферу интересов топовых клубов Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Родина"