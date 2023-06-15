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Мостовой – о неудачном сезоне "Динамо": в провале команды виноваты зазвездившиеся игроки

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Бывший полузащитник столичного "Спартака" Александр Мостовой высказался о результате московского "Динамо" в минувшем розыгрыше чемпионата России по футболу.
Фото: "Чемпионат"
– Безусловно, "Динамо" в прошедшем сезоне заняло не свое место. Они как минимум обязаны быть в пятерке — по составу, бюджету, возможностям и так далее. В провале виноваты зазвездившиеся игроки, которым авансом выдали звания, когда они только появились. Это неправильно, так не должно быть. Человек только начал играть, забил один гол — его уже звездой называют. Ребята, ну о чем вы говорите? А игроки это каждый день слышат и начинают думать, что они реально какие-то особенные. Не нужно эту талантливую молодежь возвышать, – цитирует Мостового "РБ Спорт".

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" заработало 45 очков. Бело-голубые заняли 9-е место в турнирной таблице. Данный результат оказался худшим для столичного клуба с сезона 2018-2019, когда они заняли 12-е место. Что касается сезона 2021-2022, то в рамках него динамовцы сумели завоевать бронзовые медали, уступив в борьбе за золото лишь "Сочи" и петербургскому "Зениту".

Московское "Динамо" входило в прошедший сезон под руководством Славиши Йокановича. Однако сербский специалист не смог доработать в столичном клубе до завершения чемпионата России. Бело-голубые уволили балканца с поста главного тренера команды в мае. В настоящее время динамовцы так и не сумели найти замену Йокановичу. При этом основным претендентом на пост нового рулевого в московском коллективе является наставник "Оренбурга" Марцел Личка.


Динамо Мостовой
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