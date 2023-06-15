Первым данную информацию еще в конце мая сообщил журналист Храч Хачатрян. Сейчас ее подтверждает российский источник. По его сведениям, скауты "Фрайбурга" и менхенгладбахской "Боруссии" посетят ближайшие игры национальной команды Армении в рамках Лиги наций УЕФА.
Отмечается, что представители немецких клубов уже контактировали с агентами 23-летнего хавбека "Краснодара". Ранее сообщалось, что "Аякс" сделал предметное предложение Сперцяну и готов приобрести талантливого полузащитника за 9 млн евро.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник "Краснодара" Сперцян может перейти во "Фрайбург" или менхенгладбахскую "Боруссию"
Клубы немецкой Бундеслиги "Фрайбург" и менхенгладбахская "Боруссия" интересуются полузащитником "Краснодара" и сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Краснодар"