– Переговоры продолжаются. Мы надеялись, что Марцел не уйдет. Но так сложилось, что он принял решение перейти, – приводит слова Андреева "РБ Спорт".
В настоящее время "Динамо" и "Оренбург" ведут переговоры по поводу перехода главного тренера Марцела Лички из южноуральского клуба в Москву. Под руководством 45-летнего специалиста "Оренбург" стал седьмым в таблице РПЛ по итогам минувшего сезона. "Динамо" со Славишей Йокановичем финишировало на девятой строчке в чемпионате России.
У Лички действующий контракт с "Оренбургом", который предусматривает отступные за досрочное расторжение трудового договора в размере 1 млн евро. Ожидается, что новым главным тренером команды с Южного Урала станет соотечественник Лички Иржи Ярошик, в бытность футболистом выступавший за ЦСКА и "Крылья Советов", а в последнее время тренировавший "Теплице".
Спортивный директор "Оренурга": Личка принял решение уйти
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что главный тренер южноуральской команды Марцел Личка принял решение уйти из клуба.
Фото: ФК "Оренбург"