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Аршавин — гендиректору "Зенита": кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева

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Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин назвал неожиданную кандидатуру на замену Далеру Кузяеву, который может покинуть команду.
Фото: "Чемпионат"
- Александр Иванович, мне кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева, нет? Если Далер уедет в Европу, то можно рассмотреть. Если нужен агент, то вы знаете, кому звонить (в этот момент показывает на себя. — Прим.ред. Rusfootball.info)— передаёт слова Аршавина "Чемпионат".

Опорный хавбек Игорь Денисов – выпускник академии "Зенита". В майке коллектива с берегов Невы россиянин сыграл 355 встреч, 29 раз поразив ворота соперников "Зенита". Также игрок отдал 29 голевых пасов. В составе петербуржцев Игорь поднял над головой 3 титула чемпиона России, Кубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Футболист покинул стан своей родной команды из-за конфликта с руководством. После чего Денисов представлял цвета "Анжи", "Динамо" и "Локомотива". В составе железнодорожников Игорь выиграл свой 4-й чемпионский трофей. Опорник повесил бутсы на гвоздь в 2019 году. Этим летом заканчивается трудовое соглашение между центральный хавбеком Далером Кузяевым и "Зенитом". Игрок хочет попробовать свои силы в Европе.


Аршавин Зенит Денисов Кузяев
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